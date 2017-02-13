كوريا الديمقراطية تعلن نجاحها في اطلاق صاروخ باليستي

أعلنت كوريا الديمقراطية الشعبية اليوم أنها نجحت في اطلاق صاروخ باليستي /ارض ارض/ طويل المدى من طراز /بوكجوكسونغ 2/.

وذكرت وكالة الانباء الكورية الديمقراطية المركزية أن “عملية الاطلاق أشرف عليها الرئيس كيم جونج اون”.

وكانت بيونغ يانغ أعلنت في ايلول الماضي اجراء تجربة ناجحة لتحميل رأس نووى على متن صاروخ باليستي مشيرة الى أنها ستواصل اتخاذ اجراءات تهدف الى تعزيز قدراتها النووية في ظل الخطر المتنامي والاستفزازات التى تثيرها الولايات المتحدة في شبه الجزيرة الكورية.