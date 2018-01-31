كوريا الديمقراطية تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في أمريكا

نددت كوريا الديمقراطية بالانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان في الولايات المتحدة مشيرة الى ان السياسات المعادية للشعب الامريكي التي تنتهجها ادارة الرئيس دونالد ترامب تخدم حفنة من الاشخاص من الاكثر ثراء.

وقالت وكالة الانباء الكورية الديمقراطية المركزية في تقرير لها اليوم عن الكتاب الابيض السنوي لبيونغ يانغ حول انتهاكات حقوق الانسان أن الولايات المتحدة حارسة ديمقراطية ومناصرة حقوق الانسان تحمل مشعل الحقوق لكن لا يمكنها اخفاء هويتها الحقيقية بأنها تنتهك حقوق الانسان, مشيرة إلى أن التمييز العنصري وكراهية الجنس البشري هي امراض خطيرة في صلب النظام الاجتماعي الامريكي وقد ازدادت سوءا منذ تولي ترامب الرئاسة العام الماضي.

وأشار التقرير الى التظاهرات التي شابتها اعمال عنف في مدينة تشارلوتسفيل الامريكية العام الماضي مبينا ان الطبقة العاملة الامريكية على “شفير هاوية اشبه بالكابوس” بعد حرمانها من الوظائف والمساكن فضلا عن كلفة العناية الطبية الباهظة بينما العديد من كبار المسؤولين في إدارة ترامب من “أصحاب المليارات” .

هذا وشهدت مدينة تشارلوتسفيل الامريكية أعمال عنف عنصرية عندما اقدم احد المتطرفين من دعاة “تفوق العرق الأبيض” على قتل امرأة شابة دهسا بسيارته بينما كان حشد يتظاهر ضد العنصرية فيما جاء رد الرئيس الامريكى على هذه الاعمال ضعيفا اذ حمل المسؤولية للطرفين ما اثار موجة انتقادات واسعة لمساواته بين العنصريين والمناهضين لهم.

وتابع التقرير أن السياسات المعادية للشعب الامريكي التي تنتهجها علنا ادارة ترامب منذ عام تخدم دون استثناء حفنة من الاشخاص من اوساط الأكثر ثراء.

وتتعرض الولايات المتحدة لانتقادات دولية حادة بسبب سجلها الفاضح جراء انتهاكات حقوق الانسان وخاصة ممن هم من اصول افريقية حيث طالب خبراء في مجال حقوق الانسان بالامم المتحدة واشنطن في أعقاب أحداث تشارلوتسفيل بمواجهة العنصرية المتزايدة فى أنحاء البلاد ومعاقبة المسؤولين عن جرائم الكراهية مشددين على أن ما حدث في تشارلوتسفيل هو مثال على تنامي العنصرية والتمييز العنصرى والخوف من الاجانب وهو ما لوحظ فى مظاهرات بأنحاء متفرقة في الولايات المتحدة.