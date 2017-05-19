كوريا الديمقراطية: ربط الهجوم الالكتروني العالمي ببيونغ يانغ مثير للسخرية

نفت كوريا الديمقراطية اليوم ضلوعها في الهجوم الالكتروني العالمي الأخير مؤكدة أن محاولات ربطها به “مثيرة للسخرية”.

ونقلت ا ف ب عن مساعد الممثل الدائم لكوريا الديمقراطية في الأمم المتحدة كيم اين ريونغ في مؤتمر صحفي في نيويورك إنه “فيما يتعلق بالهجوم الالكتروني.. فإن ربطه بكوريا الديمقراطية يثير السخرية”.

وأضاف “في كل مرة يحصل أمر غريب تطلق الولايات المتحدة وقوى معادية حملة صاخبة ضد كوريا الديمقرطية عبر ربطه ببيونغ يانغ”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تتعمد بشكل دائم إثارة التوتر في شبه الجزيرة الكورية واستفزاز كوريا الديمقراطية وتهديد سلامة أراضيها سواء من خلال تحريض بعض الدول ضدها لتكريس العقوبات عليها أو من خلال المناورات العسكرية السنوية التي تجريها مع كوريا الجنوبية ونشر قوات وأسلحة أمريكية في هذا البلد.