كوريا الشمالية تجدد تحذيراتها للولايات المتحدة

هدد مون سانغ كيون المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية بأن بلاده “على استعداد تام للرد على أي خيار تتخذه الولايات المتحدة”.

وتابع المتحدث في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ ستواصل زيادة قدراتها على صعيد “الضربات النووية الاستباقية”، ما لم تتخل الولايات المتحدة الأمريكية عن سياساتها “العدوانية”، مضيفا أن “إجراءات كوريا الشمالية لتعزيز القوة النووية إلى أقصى حد ممكن ستجري بنجاح في أي وقت وفي الموقع الذي تقرره قيادتها العليا”.

ويشير العديد من الخبراء منذ أسابيع إلى أن بيونغ يانغ جاهزة لتجربة نووية سادسة، استنادا إلى تحليل صور التقطت عبر الأقمار الاصطناعية.

وأجرت كوريا الشمالية منذ 2006 خمس تجارب نووية، اثنتان منها في 2016.