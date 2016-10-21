كوريا الشمالية تحرز كأس العالم لكرة القدم

أحرز منتخب كوريا الشمالية لقب بطل كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، بفوزه على نظيره الياباني بركلات الترجيح، في النهائي الذي جمعهما، يوم الجمعة 21 تشرين الأول، في الأردن.

ونجحت سيدات كوريا الشمالية في انتزاع اللقب من سيدات اليابان، حاملة اللقب، بفوزهن عليهن بركلات الترجيح (5-4)، بعد التعادل من دون أهداف في الوقت الأصلي للمباراة النهائية، التي جرت على ستاد عمان الدولي في العاصمة الأردنية عمان.

وتوجت كوريا الشمالية باللقب الغائب عن خزائنها منذ النسخة الأولى في العام 2008.

بينما نالت إسبانيا الميدالية البرونزية بتغلبها على فنزويلا بأربعة أهداف نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.