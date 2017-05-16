كوساتشوف: ادعاءات واشنطن ضد دمشق ليست جديرة بالثقة

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف اليوم أن المزاعم التي ساقتها الولايات المتحدة بشأن ما سمته “محرقة في سجن صيدنايا” “لا يمكن الوثوق بها” والهدف منها التأثير على الجهود الجارية لحل الأزمة في سورية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن كوساتشوف قوله: إن “المزاعم الأمريكية بوقوع “عمليات إعدام جماعي” في سجن صيدنايا قرب دمشق ليست جديرة بالثقة”.

ولفت إلى أن الأميركيين يحاولون مرة أخرى تحويل الانتباه إلى الحكومة السورية لتقويض جهود حل الأزمة في سورية وخصوصا مع انطلاق الجولة السادسة من الحوار السوري في جنيف.

وأشار كوساتشوف إلى أن الدول التي تناصب العداء للحكومة السورية تحاول عبر إثارة هذه الاتهامات التهرب من المحادثات في جنيف وكذلك محادثات أستانا مشددا على أنه يجب على الولايات المتحدة أن تدرك أنها تتحمل مسؤولية كبيرة عن تعطيل جهود الحل السياسي في سورية.