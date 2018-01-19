كوساتشوف: القضاء على الإرهاب يتحقق بالتعاون الدولي

دعا قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي إلى تعاون دولي وثيق في محاربة الإرهاب.

ونقلت وكالة تاس عن كوساتشوف قوله في جلسة عامة حول القضايا السياسية والأمنية في إطار الجلسة ال26 للمنتدى البرلماني لآسيا والمحيط الهادي المنعقد في العاصمة الفيتنامية هانوي: إن “خطر الإرهاب في العالم لا يزال متصاعدا رغم تحقيق بعض الإنجازات مؤخرا بهذا الشأن وخير مثال على ذلك مكافحة مجموعات الإرهاب المسلحة في سورية والتي مكنت القوات الروسية من العودة إلى قواعدها في روسيا”.

وشدد كوساتشوف على أن النجاح في الحرب على الإرهاب يتحقق فقط في حال كان هناك تعاون دولي واسع وشامل يهدف إلى القضاء على عوامل انتشار الإرهاب والتطرف والتشدد ومحاربة أيديولوجيتهم لافتا إلى أن من المهم في هذا الاطار “إشراك ممثلي المجتمعات المدنية والقادة الدينيين ووسائل الإعلام الكبرى والأوساط التجارية والخبراء في هذا العمل” .