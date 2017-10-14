كوساتشوف رئيساً لمجموعة العمل حول سورية بالاتحاد البرلماني الدولي

عينت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف كرئيس لمجموعة العمل حول سورية التابعة للاتحاد.

وحددت المجموعة التي تضم برلمانيين من فرنسا وإيران وروسيا ومصر وكوبا وأنغولا والمغرب وألمانيا والمكسيك جدول أعمال رئيسها الجديد وعلى رأسه إقامة اتصالات ثابتة مع البرلمان السوري ومع أطراف المعارضة في الداخل والخارج.

وقال كوساتشوف: مجموعة العمل ستجري على هامش المؤتمر ال137 للاتحاد البرلماني الدولي الذي ينطلق اليوم في مدينة سان بطرسبورغ الروسية لقاءات ثنائية مع وفود كل الدول المشاركة في جهود التسوية السياسية للأزمة في سورية,لافتاً إلى أن أعضاء المجموعة يخططون لزيارة دمشق قبل نهاية الشهر الجاري.

وتفتتح مساء اليوم أعمال الجمعية العامة ال137 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية بمشاركة وفد سورية برئاسة رئيس مجلس الشعب حموده صباغ.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية الذي يعقد على مدى خمسة أيام من اليوم ولغاية ال18 من الشهر الجاري مناقشة مواضيع تندرج تحت عنوان”تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان والأعراف”.