كوساتشوف: روسيا سترد على انسحاب أمريكا من معاهدة إزالة الصواريخ

أكد كونستانتين كوساتشوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا لمجلس الدوما الروسي أن روسيا سترد على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية إزالة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وقال كوساتشوف خلال كلمة له في ملتقى ستانفورد الروسي الأمريكي نقلتها وكالة سبوتينك الروسية: يتوقع أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية في حال انسحابها من الاتفاقية على نشر صواريخ على مقربة مباشرة من حدود روسيا الغربية والشرقية مضيفا أنه في هذه الحالة ستقوم روسيا بتصويب صواريخها باتجاه الصواريخ الأمريكية.

وأوضح كوساتشوف أن روسيا قد لا تكتفي بهذا الرد بل ستقوم بنشر صواريخها على حدودها وربما في أراضي حلفائها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رد على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى مع روسيا بالتأكيد على أن روسيا سترد على هذا الإجراء الأمريكي بما يناسبه.