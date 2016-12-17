كوستا يقود تشيلسي للفوز على كريستال بالاس

قاد المهاجم الإسباني دييغو كوستا، هداف تشيلسي، متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، البلوز إلى الفوز على مضيفه كريستال بالاس، في المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة 17 للدوري.

وأحرز المشاكس دييغو كوستا هدف الفوز الوحيد للفريق اللندني، بكرة رأسية رائعة في الزاوية اليمنى البعيدة، عند الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء.

وعزز تشيلسي صدارته للبريمير ليغ، برصيد 43 نقطة، موسعا الفارق إلى 9 نقاط كاملة، بينه وبين أقرب ملاحقيه ليفربول وأرسنال، صاحبي المركزين الثاني والثالث، اللذين سيحلان ضيفين على كل من إيفرتون ومانشستر سيتي على التوالي، وذلك، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

في حين، توقف رصيد كريستال بالاس، عند 15 نقطة، ويحتل المركز السادس عشر، حتى الآن، في لائحة الدوري.