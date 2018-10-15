كوسيلني يعلن اعتزاله اللعب دوليا

رسميا، أعلن مدافع فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، الفرنسي لوران كوسيلني، اعتزاله اللعب دوليا بعد غيابه عن تتويج منتخب الديوك في كأس العالم 2018 في روسيا، بسبب الإصابة.

وقال كوسيلني، في مقابلة مع قناة “كانال بلس” الفرنسية: “فوز منتخب فرنسا بكأس العالم سبب لي إحباطا نفسيا أكثر من إصابتي الأخيرة التي تعرضت لها نهاية الموسم الماضي، لذا أعلن اعتزالي دوليًا”.

وأضاف المدافع الفرنسي: “أعتقد أنني قدمت كل ما لدي للمنتخب، أنا الآن بعمر الـ 33 عاما، لعبت في بطولتي الأمم الأوروبية 2008 و2012، وكأس العالم 2014، لدى فرنسا الآن جيل رائع، إصابتي لم تغير قراري.. وقتي مع المنتخب انتهى”.

وعبر كوسيلني عن امتعاضه من مدرب المنتخب ديدييه ديشامب، قائلا: “اتصل بي مرة واحدة وكانت في عيد ميلادي في سبتمبر”.

وانضم لوران كوسيلني (33 عاما) إلى صفوف منتخب فرنسا لأول مرة في 2011، ودافع عن ألوانه في أكثر من 50 مباراة، ووصل مع الديوك إلى نهائي يورو 2016 قبل خسارته اللقب أمام البرتغال.