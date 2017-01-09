“كوفروفيتس” تنضم إلى الأسطول الروسي في المتوسط

انضمت كاسحة الألغام “كوفروفيتس” التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي إلى مجموعة السفن الحربية الروسية في المتوسط.

وحسب بيان لأسطول البحر الأسود الروسي فإن “كوفروفيتس” حلت محل كاسحة الألغام “إيفان غولوبيتس” التي سبق لها أن قامت بمهمة في إطار مجموعة السفن الحربية الروسية بالمتوسط لمدة 4 أشهر.

كما أوضح البيان أن السفينة “كوفروفيتس” أبحرت من ميناء سيفاستوبل في أواخر السنة الماضية، ووصلت إلى المنطقة المحددة لها في المتوسط وبدأت بأداء مهامها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق عن تقليص عدد سفنها الحربية في المتوسط، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق الهدنة في سورية، وبموجب هذا القرار عادت حاملة الطائرات “الأميرال كوزنيتسوف” إلى القاعدة الرئيسية لأسطول الشمال الروسي بسيفيرومورسك.