كولومبيا.. سانتوس يوقع اتفاق السلام مع متمردي “فارك”

وقع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس وزعيم جماعة “فارك” المسلحة رودريغو لوندونو اتفاق سلام معدل، بعد توقيع الاتفاق الأول الشهر الماضي.

ورُفض الاتفاق الأول بفارق ضئيل، في الاستفتاء الذي أجري في الثاني من تشرين الأول، لأن بنوده متساهلة للغاية تجاه المتمردين، بحسب المواطنين.

وأجرت الحكومة وفارك محادثاتهما في كوبا على مدار 4 سنوات لإنهاء أطول صراع في المنطقة استمر منذ 52 عاما، والذي أودى بحياة أكثر من 220 ألف شخص..

ويسعى الرئيس سانتوس، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام مؤخرا لجهوده في سبيل السلام، لتطبيق الاتفاق سريعا حفاظا على وقف ثنائي هش لإطلاق النار.