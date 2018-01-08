كولومب: إحباط 20 اعتداء في فرنسا العام الماضي

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن سلطات بلاده أحبطت تنفيذ 20 اعتداء في فرنسا عام 2017 مقرا بأنه ليس هناك منطقة بمنأى تماما عن خطر الاعتداءات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كولومب قوله في مقابلة مع صحيفة لو بروغريه الفرنسية اليوم “تم إفشال تنفيذ 20 اعتداء في فرنسا عام 2017 ذلك يعني أن اليقظة واجبة في كل مكان وليس هناك منطقة اليوم يمكن أن نقول إنها بمنأى تماما عن خطر الاعتداءات”.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت مطلع تشرين الثاني الماضي بمناسبة وقف العمل بحالة الطوارئ أنه تم إفشال تنفيذ 13 اعتداء عام 2017 بينما رفض وزير الداخلية الفرنسي إعطاء توضيحات حول خطط الاعتداءات السبعة الأخرى التي تم إفشالها.