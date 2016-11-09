كوناشينكوف: غواصة هولندية غادرت مرغمة منطقة تواجد حاملة الطائرات كوزنيتسوف

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن السفن الروسية في البحر المتوسط أرغمت غواصة هولندية على مغادرة منطقة تواجد حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف والسفن المرافقة لها.

وقال كوناشينكوف في تصريح صحفي اليوم: ” إن السفن الروسية تابعت مناورات الغواصة الهولندية خلال أكثر من ساعة قبل أن ترغمها على الابتعاد عن مكان تواجد حاملة الطائرات الروسية والسفن المرافقة لها مشيرا إلى أن هذه المحاولات ” الخرقاء” لمناورة خطيرة بالقرب من مجموعة السفن الروسية كان يمكن أن تسبب وقوع ” حوادث ملاحة وخيمة”.

وأوضح كوناشينكوف أن طاقمي السفينتين المضادتين للغواصات ” سيفيروموسك” و”كولاكوف” لم يواجها صعوبات في اكتشاف الغواصة الهولندية على مسافة 20 كم وذلك باستخدام أجهزة السونار المجهزة بها إضافة إلى المعطيات التي تلقياها من مروحيات ” كا 27 بي إل” المضادة للغواصات.

ورأى كوناشينكوف أن الكشف عن الغواصة وإرغامها على مغادرة المنطقة كانا فرصة لتدرب البحارة الروس وطواقم المروحيات على تبادل المعطيات عن مناورة الغواصة لافتا إلى أن القوى المضادة للغواصات الخاصة بالسفنالمرافقة لحاملة الطائرات نجحت في التدرب على تنظيم حماية السفن من هذا الخطر.

وتتواجد في مياه البحر المتوسط حاليا المجموعة القتالية للسفن الروسية بقيادة الطراد الثقيل حامل الصواريخ بطرس الكبير وتضم المجموعة حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف والسفينتين الكبيرتين المضادتين للغواصاتسيفيروموسك وكولاكوف والفرقاطة الأميرال غريغوروفيتش المزودة بصواريخ كاليبر.