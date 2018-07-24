كوناشينكوف: لا أسس قانونية أو موضوعية للوجود الأميركي في سورية

أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه لا أسس قانونية أو موضوعية لمواصلة العمليات العسكرية الأمريكية في سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف قوله اليوم “لا توجد أي أسس قانونية موضوعية لإجراء العسكريين الأمريكيين عمليات في سورية” مشيرا إلى أن الوجود العسكري الأمريكي في سورية يعرقل العملية السياسية فيها.

ودعا كوناشينكوف واشنطن إلى سحب قواتها من الأراضي السورية وإنهاء وجودها العسكري الذي جاء من دون تنسيق مع الحكومة السورية الشرعية.

وأكدت سورية مرارا أن وجود القوات الأمريكية وأي وجود عسكري أجنبي في سورية دون موافقة الحكومة السورية هو عدوان موصوف واعتداء على السيادة السورية وانتهاك صارخ لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة وطالبت بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الأمريكية من الأراضي السورية.