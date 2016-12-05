كوناشينكوف يحمل “رعاة الإرهابيين” مسؤولية قصف المشفى الروسي في حلب

استهدفت التنظيمات الإرهابية ظهر اليوم بقذيفة صاروخية مشفى روسيا متنقلا في حي الفرقان بمدينة حلب ما أدى إلى مقتل طبيبة روسية وإصابة عدد من الأشخاص بجروح.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف في تصريح له اليوم أن “المجموعات المسلحة قصفت مشفى روسيا متنقلا في مدينة حلب ما أدى إلى مقتل طبيبة عسكرية روسية وإصابة اثنين من عناصر التمريض بجروح خطيرة”.

وأشار كوناشينكوف إلى أن “مسؤولية قصف المشفى الروسي في حلب تقع على عاتق رعاة الإرهابيين في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمتعاطفين معهم” مؤكدا أن “موسكو تعرف مصدر حصول “المعارضة السورية” على إحداثيات المشفى الروسي في حلب الذي تعرض للاعتداء”.

ولفت المسؤول العسكري الروسي إلى أن الاعتداء تسبب ايضا بإصابة عدد من الأهالي الذين كانوا في زيارة للأطباء الروس في المشفى المتنقل.

وأرسلت روسيا الاتحادية فريق أطباء روسيا ومشافي متنقلة إلى سورية خلال الأيام القليلة الماضية للمساهمة مع المؤسسات الصحية السورية في تقديم الخدمات الطبية للأهالي في مدينة حلب حيث يواصل الجيش العربي السوري تأمين خروج المزيد من العائلات التي كانت محاصرة من قبل الإرهابيين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب.