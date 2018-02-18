كونتي.. استغلال نقطة ضعف برشلونة

سيحاول الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، مفاجأة البرشا يوم الثلاثاء المقبل، في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب “ستامفورد بريدج”.

وقال كونتي في تصريحات نشرتها صحيفة “سبورت” الكتالونية “برشلونة فريق ضعيف دون الكرة”.

وتقول الصحيفة الكتالونية إن كونتي يعتقد إن فريقه سوف يتسبب في معاناة كبيرة ومشاكل لبرشلونة إذا حصل على الكرة.

وتابع كونتي “نحلل برشلونة منذ وقت طويل، ليست لدي شكوك بأن البارسا واحد من أفضل الفرق في العالم ونحن سوف نحاول القيام بمباراة مثالية، واتخاذ قرارات جيدة لمواجهة هذا الفريق”.

واختتم “برشلونة منافس مختلف عن فرق الدوري الإنجليزي، وهو رائع بالكرة ولكنه ضعيف بدونها، وهو ما سنحاول استغلاله”.