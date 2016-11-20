كونسروة دمشق تستجر كمية «7631» طنا من البندورة بموسم واحد

تمكنت الشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية “كونسروة دمشق” لأول مرة وخلال موسم واحد، من استجرار كمية بلغت 7631 طنا من مادة البندورة خلال الموسم الحالي، وذلك مساهمة منها بتصريف منتجات المزارعين وتأمين احتياجاتها من هذه المادة.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس عبدو الوسوف أنه رغم صعوبة تأمين المواد الأولية اللازمة لجهة نقلها من مناطق زراعتها، تمكنت الشركة من توريد هذه الكمية حتى نهاية الشهر الماضي ومن تسديد 400 مليون ليرة للمزارعين ثمنا لمحصولهم من أصل كامل قيمة الكمية البالغة 454 مليون ليرة، إضافة إلى تسديد كامل قيمة كميات المشمش والبازلاء.

ولفت الوسوف إلى أن عمليات التصنيع تجري تباعا للكميات الواردة إليها، مشيرا إلى أن الشركة أنتجت خلال الأشهر العشرة من العام الجاري ما يقارب من 2306 أطنان من رب البندورة والبازلاء والمربيات المعلبة و”الدوكما” والكونسروة المتنوعة بقيمة تبلغ نحو 1.120 مليار ليرة.

وحسب الوسوف باعت الشركة خلال هذه المدة 1664 طنا من منتجاتها المتنوعة وصلت قيمتها الى نحو 826 مليون ليرة، بينما وصلت أرباحها الى نحو 83 مليون ليرة، آملا بتجاوز الشركة بعضا من معاناتها المتعلقة بالعمالة من خلال المسابقة التي أعلنت عنها الشهر الماضي الى جانب تقديم السيولة المالية الكافية لتأمين احتياجاتها من المواد الاولية ومتطلبات الانتاج.