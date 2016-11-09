كيان الاحتلال يعتدي على موقع بتل الشعار لدعم مرتزقته من “النصرة” بالقنيطرة

في إطار دعمه المباشر للتنظيمات الإرهابية التكفيرية استهدفت طائرات العدو الإسرائيلي ظهر اليوم أحد المواقع في تل الشعار بريف القنيطرة.

وذكر مراسل سانا أن طائرات تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على أحد المواقع في تل الشعار دون وقوع إصابات وذلك بالتزامن مع هجوم عنيف شنه تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية على بلدة حضر بريف القنيطرة.

واشتبكت وحدات من الجيش اليوم مع مجموعات ارهابية شنت بأعداد كبيرة هجوما على عدد من النقاط العسكرية شرق بلدة حضر بالريف الشمالي وانتهى بإحباط الهجوم ومقتل عشرات الإرهابيين التابع اغلبهم لتنظيم “جبهة النصرة” وتدمير عربات بعضها مزود برشاشات ثقيلة.

ويعمد كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى التدخل بشكل مباشر لدعم مرتزقته في تنظيم “جبهة النصرة” في محاولة يائسة لرفع معنوياتهم المنهارة بعد كل هزيمة يتلقونها على أيدي وحدات الجيش والقوات المسلحة.

وتؤكد عشرات التقارير الاعلامية والاستخباراتية والوقائع الميدانية ارتباط التنظيمات الإرهابية التكفيرية مع كيان العدو الإسرائيلي الذي يقوم بنقل مصابيها إلى مشافيه داخل الأراضي المحتلة إضافة إلى تزويدهم بمختلف أنواع الأسلحة والذخيرة حيث عثرت وحدات الجيش مطلع الأسبوع الجاري على أسلحة إسرائيلية وأمريكية خلال تمشيطها حارة البويضية في بلدة خان الشيح بعد استعادة السيطرة عليها.