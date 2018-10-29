كيان الاحتلال يوسّع اختراق دول الخليج!

في إشارة جديدة إلى نية دول خليجية الإعلان الرسمي عن فتح أبواب التطبيع، وتعزيز العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما من باب التطبيع الرياضي، وضمن مؤشرات مساعٍ حثيثة لتمرير ما سميت “صفقة القرن” الأمريكية، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مشاركة وزير الاتصالات لدى الكيان أيوب قرا في مؤتمر دولي بالإمارات، وقالت الهيئة: “إن قرا يشارك في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات الذي يبدأ اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى السادس عشر من تشرين الثاني المقبل بعد أن تلقى دعوة رسمية من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة”.

وكشفت مجلة “نيويوركر” الأمريكية في حزيران الماضي النقاب عن أن العلاقات السرية بين الإمارات وكيان الاحتلال تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وبدأت مع سلسلة من الاجتماعات بين مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين في واشنطن بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993.

وكانت القناة الثانية الإسرائيلية أعلنت، أول أمس، أن وفداً رياضياً إسرائيلياً وصل إلى الدوحة عاصمة مشيخة قطر للمشاركة في بطولة العالم للجمباز التي تستمر منافساتها حتى الثالث من الشهر القادم، وذلك بعد يوم من إعلان وصول وزيرة الرياضة في كيان الاحتلال ميري ريغيف إلى أبوظبي عاصمة مشيخة الإمارات، حيث ترافق وفداً رياضياً إسرائيلياً يشارك في بطولة الجودو الدولية، التي تقام في أبوظبي تحت عنوان “غراند سلام” بعد الاتفاق مع مشيخة الإمارات على مشاركة الرياضيين الإسرائيليين، ورفع علم كيان الاحتلال، وعزف “نشيده” على أراضيها.