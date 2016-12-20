كيربي يعترف بفشل بلاده بفصل ماتسميه “المعارضة” عن إرهابيي “النصرة”

اعترف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي اليوم بفشل الولايات المتحدة في فصل ما تسميه “المعارضة” عن إرهابيي “جبهة النصرة” زاعما أن سبب ذلك هو “صعوبة إحصائهم”.

يذكر أن الإدارة الأمركية فشلت في تنفيذ تعهداتها بفصل ما تسميها “المعارضة المعتدلة” عن تنظيم جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سورية والذي يشكل القوام الرئيسي لمختلف المجموعات التكفيرية في سورية حيث تنضوي تحت زعامته عشرات الفصائل التكفيرية التي تصنفها واشنطن على أنها “معارضة معتدلة”” وفي مقدمتها “حركة نورالدين الزنكي” التي تحصل على رواتب مرتزقتها من واشنطن.

ونقلت وسائل إعلام عن كيربي قوله اليوم “لا يمكن القول إننا لم نبذل كل الجهود لإقناع الفصائل المعارضة بالانسحاب من المناطق التي تواجدت فيها “النصرة” .. لكننا لسنا مسؤولين عن كل أنف أو رأس” على حد قوله مشيرا إلى أن “بعض المسلحين قرروا أن يتحالفوا مع “النصرة” أو أن يبقوا في مناطق تواجدها”.