كيريل يدعو للتعاون بمكافحة الإرهاب وإعادة إعمار سورية

دعا بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل إلى التعاون لمكافحة الإرهاب وإعادة إعمار سورية والعراق وغيرهما من البلدان المتضررة جراء الإرهاب.

وقال كيريل في رسالة وجهها للمشاركين في مؤتمر الأديان العالمية والتقليدية المنعقد اليوم في أستانا: إن “المتطرفين والإرهابيين يستخدمون شعارات دينية زائفة ويرتكبون أعمالا إجرامية ويسفكون الدماء البريئة ويهدفون بذلك إلى تقسيم المجتمع وتأليب الناس من ديانات مختلفة ضد بعضهم البعض” مؤكدا أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تدين الجرائم التي ترتكب تحت شعارات دينية زائفة.

وأضاف البطريرك ” إنني مقتنع بأن مكافحة الإرهاب وتشكيل نظام اجتماعي مستدام لن يكون فعالا إلا بالتعاون الوثيق بين الأديان التقليدية” مشيرا إلى أن مخاطر التهديدات العسكرية الكبرى تتنامى بسبب عدم الثقة المتبادلة بين دول العالم.