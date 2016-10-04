كيري: سنواصل جهودنا الدبلوماسية لاستئناف المحادثات السورية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية لإحلال السلام في سورية واستئناف المحادثات وأنها ستعمل مع موسكو على إحياء اتفاق وقف الأعمال القتالية على حد زعمه.

وتأتي تصريحات كيري بعد يوم واحد من إعلان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي وقف المباحثات مع روسيا بخصوص اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية بينما أعربت موسكو عن خيبتها من القرار الأمريكي ولا سيما بعد عجز الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق وفصل الإرهابيين عما تسميه “المعارضة المعتدلة” بل ومنحهم الفرصة لإعادة تجميع صفوفهم.

وقال كيري في كلمة ألقاها في صندوق مارشال الألماني في بروكسل اليوم.. “سنقوم بالأمور الضرورية واللازمة عبر الأمم المتحدة أو عبر أطراف متعددة إلى حين التوصل إلى حل في سورية وسنظل ملتزمين بموقفنا السلمي عبر الأمم المتحدة وعبر مجموعة الدول الأخرى لحل الأزمة في سورية” زاعما أن بلاده ملتزمة “بالإبقاء على سورية موحدة”.

واعتبر كيري “أن وقف الأعمال القتالية في سورية يجب أن يشمل حظر الطيران السوري والروسي في مناطق محددة” وهو ما يفسر بشكل واضح سعي الولايات المتحدة الأمريكية المتواصل لحماية إرهابيي “جبهة النصرة” والتستر على جرائمهم المستمر بحق أبناء الشعب السوري في مختلف المناطق السورية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في وقت سابق اليوم أن البعض في الولايات المتحدة سعى منذ بداية المحادثات الروسية الأمريكية حول سورية إلى إفشال الاتفاق مع موسكو لكنه شدد على أن بلاده ستواصل جهودها في مسار الحل السياسي في سورية .

وحاول كيري التهجم على روسيا الاتحادية معتبرا أن دعمها للرئيس السوري “تصرف غير مسؤول” في حين أن التصرف الذي لا يمكن وصفه ب “غير المسؤول” فقط هو قصف التحالف الذي تقوده واشنطن أحد مواقع الجيش العربي السوري في دير الزور وتنسيق عملياتها مع تنظيم “داعش” الإرهابي في حين أن العمليات الجوية الروسية في سورية وحدها التي طوقت هذا التنظيم الإرهابي وحدت من قدرته على التمدد بعد ضرب مصادر تمويله.

وادعى كيري أن بلاده “ستظل دائما ضد تنظيم “داعش” الإرهابي وضد تنظيمات أخرى لأن هذه التنظيمات ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وضد أوروبا” في حين أن الوقائع على الأرض تؤكد أن الولايات المتحدة مستمرة في دعمها لهذه التنظيمات واستنساخ سياستها في أفغانستان سابقا لاستخدام التنظيمات الارهابية في تحقيق المصالح الجيوسياسية الأمريكية في المنطقة .