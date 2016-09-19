كيري: نظام التهدئة في سورية ما زال مستمراً لكنه هش”!!

صرح وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بأن نظام التهدئة في سورية ما زال مستمراً لكنه “هش”.

وقال كيري خلال لقائه وزير خارجية الفاتيكان في نيويورك: إن “نظام وقف الأعمال القتالية الأساسي في سورية ما زال مستمراً إلا أنه هش ونحن في انتظار الحصول على آخر المستجدات من وفدنا المجتمع حاليا مع الوفد الروسي في جنيف.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قالت في وقت سابق اليوم أنه كان من المفترض أن يشكل نظام التهدئة فرصة حقيقية لحقن الدماء إلا أن المجموعات الإرهابية المسلحة ضربت عرض الحائط بهذا الاتفاق ولم تلتزم بتطبيق أي بند من بنوده مشيرة إلى أن عدد الخروقات التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية المسلحة وتم توثيقها بلغ أكثر من 300 خرق خلال فترة التهدئة في مختلف المناطق وذلك باستهداف الأحياء السكنية ومواقع الجيش العربي السوري وأدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين.

بدوره أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت أن الاتفاق الروسي الأميركي للتهدئة في سورية “هش للغاية لكنه يبقى الأساس الوحيد للتوصل إلى تسوية للأزمة في سورية”.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي في التاسع من أيلول الجاري التوصل إلى اتفاق جديد حول الأزمة في سورية بعد مفاوضات طويلة في جنيف نص على وقف الأعمال القتالية بدءاً من منتصف ليلة الـ 12 من أيلول والفصل بين الإرهابيين وما يسمى “المعارضة” وتحديد المناطق التي سيتم فيها ضرب الإرهابيين من قبل الطيران الروسي والأمريكي وإنشاء مركز مشترك لتنسيق الضربات واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة في سورية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم أن الولايات المتحدة والمجموعات المسلحة لم ينفذوا أي بند من اتفاق جنيف حول نظام التهدئة في سورية.