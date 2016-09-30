كيري يتصل بلافروف ويطلب منه عدم الإعلان عن المكالمة!!

أعلنت موسكو أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري أجريا أمس الخميس مكالمة هاتفية حول سورية، وكشفت أن الوزير الأمريكي طلب عدم الإعلان عن هذه المكالمة.

وتمحورت المكالمة الهاتفية بين الوزيرين حول تهديدات واشنطن بتعليق تعاونها مع روسيا بشأن سورية.

وردا على التصريحات الأخيرة لنظيرها الأمريكي جون كيربي، أعربت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية عن دهشتها من إعلانه عن المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الخميس بين كيري ولافروف.