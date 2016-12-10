كيري يطالب بوقف استهداف فلول الإرهاب في حلب!!

في محاولة جديدة لإنقاذ التنظيمات الإرهابية في حلب، طالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعد مشاهدته وإدارته انهيار وهزيمة حلفائهم الإرهابيين في حلب.

وحالة الصدمة والتخبط التي تعيشها الإدارة الأميركية، تبدو واضحة في تصريح كيري الذي طالب بوقف ما ادعى أنه “قصف عشوائي” في حلب متجاهلا الجرائم الوحشية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية التي تدافع عنها الولايات المتحدة وتدعمها تحت مسمى “معارضة معتدلة” بحق المدنيين الأبرياء، ومتعاميا عن تخليص الجيش العربي السوري لعشرات الآلاف من المدنيين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب والذين اتخذهم الإرهابيون دروعا بشرية.

وتصر الولايات المتحدة على دعم التنظيمات الإرهابية في سورية التي تطلق عليها مسمى “معارضة معتدلة” وتحول دون إضافتها إلى قوائم الإرهاب في تناقض يفضح حقيقة الموقف الأميركي من الأزمة في سورية ودعمها لتلك التنظيمات.