كينشاك: أي تعديل للاتفاق الروسي الامريكي يحتاج موافقة دمشق

أكد السفير الروسي في دمشق، ألكسندر كينشاك الجمعة 30 أيلول، أن الفرصة لإعادة إحياء الاتفاق الروسي – الأمريكي حول سورية لا تزال موجودة، مؤكدا ضرورة العمل على ذلك.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن السفير قوله: إن موسكو وواشنطن مستمرتان في التواصل بشأن مسألة التسوية السورية ونقاش خيارات تعديل الخطة التي اتفق عليها في جنيف.

وأكد كينشاك خلال حديثه لـ”نوفوستي” أن موسكو لا تعمل من أجل بديل للخطة الروسية – الأمريكية حول سورية وأنه ليس على جول أعمالها ما هو مخفي، مشيرا إلى أن “روسيا كما في السابق ستحاول مستقبلا العمل مع الولايات المتحدة ومع الأطراف الإقليمية ومع المجموعة الدولية لدعم سورية، وذلك لإقناعهم بأنه لا بديل عن خطة السلام هذه”.

وأضاف كينشاك أن إمكانية إدخال تعديلات في حزمة اتفاقات موسكو وواشنطن حول سورية تحتاج موافقة رسمية من دمشق ويجب أن يراعي مصالحها.

وحول الدور السوري من الاتفاق، أكد كينشاك أن الحكومة السورية نفذت من جانبها ما يقع على عاتقها فيما يخص سحب الوحدات العسكرية من طريق الكاستيلو.

وقال السفير الروسي إن دمشق مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب، مشيرا إلى ممانعة المسلحين في داخل المدينة لهذا الأمر.

وأضاف كينشاك: “كل هذا يمكن إدخاله إلى الأراضي التي يسيطر عليها المسلحون. الحكومة السورية مستعدة لهذا العمل. المسلحون الذين يوجدون في الداخل، يرفضون إيصال المساعدات الإنسانية”.