كينغ: تحكم ترامب بالزر النووي أمر “مرعب”

أكد الكاتب الأمريكي ستيفن كينغ مؤلف روايات الرعب والإثارة أن وجود الزر النووي الأمريكي بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشد هولا من مؤلفاته عن الرعب.

كينغ كتب على تويتر أمس “واقعة أن لدى هذا الرجل ترامب إصبعا على الزر الأحمر أشد هولا من أي قصة رعب كتبتها”، مضيفا أن “تغريدات ترامب في أيامه المئة الأولى في تويتر رسمت ملامح واضحة للغاية فهو يجسد مثالا نموذجيا للشخصية النرجسية المضطربة”.

وفي سياق موازي، شهد عدد من المدن الأمريكية يوم أمس الأول مظاهرات معادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلل بعضها صدامات بين مؤيديه ومعارضيه.

هذا وكانت مجلة الفرنت لاين الهندية الناطقة باللغة الانكليزية حذرت مؤخرا من أن ترامب بدأ بتطبيق أجندة المتطرفين في البيت الأبيض ويجلب العالم إلى حافة الحرب.