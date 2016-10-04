كي مون يدعو روسيا وأمريكا لاستئناف المحادثات بشأن سورية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون روسيا والولايات المتحدة إلى استئناف المحادثات بشأن سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بان قوله في مؤتمر صحفي عقده في ستراسبورغ “رأينا أن الولايات المتحدة وروسيا أوقفتا حاليا حوارهما” معربا عن نيته التوجه إلى بروكسل لحضور مؤتمر حول أفغانستان حيث ستكون فرصة له للقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وبعض المسؤولين الروس رفيعي المستوى وكذلك مسؤولون من الاتحاد الأوروبي لحثهم على استئناف محادثاتهم.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دى ميستورا أكد في وقت سابق اليوم ضرورة مواصلة المحادثات حول تسوية الأزمة في سورية.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية أكدت في بيان لها في وقت سابق اليوم أن قرار واشنطن وقف المباحثات الروسية الأمريكية حول سورية هو تعبير عن عجز إدارة باراك أوباما عن تنفيذ الشرط الأساسي لاستمرار تعاون البلدين بما يخدم مصالح تجاوز الأزمة في سورية أو أنه لم تكن لديها بالأساس مثل هذه النية.