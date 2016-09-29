لأول مرة.. فرح يوسف تستعد لتجربة «الديو»

تستعد الفنانة السورية فرح يوسف لخوض تجربة غناء “الديو” لأول مرة، عبر أغنية جديدة تحمل عنوان “تاني تاني”، ستؤديها إلى جانب الفنان الجزائري الشاب عباس وD.J يوسف.

“تاني تاني” من كلمات نغم فرح وأحمد حمادي، الأغنية الجديدة تحمل طابع شبابي مرح، وهي عبارة عن مزيج شرقي وغربي تعمل عليها فرح من ضمن مشروع (keep connected) بإطار يجمع الثقافات السورية والجزائرية والمغربية.

وأعلنت فرح في بيان صحفي عن نيتها تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بعد إطلاقها منفردة، لكن لم يقع اختيارها بعد على المخرج أو مكان التصوير.