لأول مرة في العالم ..سامسونغ تنتج معالجات بتقنية 10 نانومتر

أعلنت سامسونغ الرائدة في مجال التكنولوجيا عن بدء إنتاج كميات كبيرة من المعالجات بتقنية 10 نانومتر FinFET لتكون الأولى في مجال إدخال معالجات متطورة للهواتف الذكية من نوع (SoC).

وقال جونغ شيك يون، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الأعمال في سامسونغ : سيوضح أول إنتاج للأجهزة بتقنية معالجات الـ10 نانومتر FinFET سعينا الدائم إلى تطوير التكنولوجيا المتقدمة، وسنواصل جهودنا لابتكار تقنيات جديدة وتوفير حلول متميزة لعملائنا.

وتعتمد تقنية 10 نانومتر FinFET من سامسونغ على ترانزستورات ثلاثية الأبعاد متقدمة تتيح تحسينات إضافية في عملية التصميم والتكنولوجيا على حد سواء مقارنة بالجيل السابق ذي تقنية الـ14 نانومتر.

وتسمح هذه المعالجات المتطورة بزيادة كفاءة العمل بنسبة 30% إلى جانب تحسين الأداء بنسبة 27% مع تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 40%.

وتخطط شركة سامسونغ إلى إنتاج الجيل الثاني من معالجات 10 نانو متر بأداء أعلى وكميات أكبر خلال النصف الثاني من عام 2017.

كما ستعمل على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من التطبيقات من خلال إدخال العديد من التحديثات القادمة وخاصة ضمن أجهزتها الجديدة.

وتهدف سامسونغ من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء، إلى إدخال تقنية معالجات 10 نانو متر في النظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى إنتاج مستلزمات تصميم IP.

وستستخدم التقنية الجديدة من معالجات 10 نانو متر في الأجهزة الرقمية مطلع العام المقبل، ومن المتوقع أن تصبح متاحة على نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم خلال عام 2017.