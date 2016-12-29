لأول مرة منذ “25” عاما توزيع “93” مقسما لقطاع التعاون السكني في اللاذقية

تمّ اليوم للمرة الأولى منذ خمسة وعشرين عاما توزيع المقاسم السكنية المخصصة لقطاع التعاون السكني في محافظة اللاذقية.

وذكر محمد أديب إبراهيم رئيس الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة لـ “البعث ميديا ” أنه تمّ إنجاز عمليات توزيع المقاسم وعددها 93 مقسما سكنيا على 93 جمعية في مدينة اللاذقية وتتوضع المقاسم الموزعة في منطقتي كرم الزيتون 64 مقسما وتوسّع دمسرخو 29 مقسما.

ويؤكد ابراهيم بأن التوزيع تم وفق ماينص عليه قانون التعاون السكني فتمّ اعتماد معايير التوزيع الواردة في القانون 99 والتعليمات التنفيذية له من حيث قدم الجمعية التعاونية السكنية وعدد الأعضاء بمعدّل علامة لكل عشر أعضاء وعلامة للشقّة المنجزة وعلامة الاتحاد ومديرية التعاون السكني فكان عدد الجمعيات الحاصلة على المقاسم 93 جمعية من أصل 226 جمعية سكنية وذلك بإشراف لجنة من اتحاد التعاون السكني ومديرية التعاون السكني ومجلس مدينة اللاذقية.

وبيّن إبراهيم أن هذا التوزيع يحصل للمرة الأولى منذ العام 1993 ومن شأنه أن يسهم في عودة نهوض هذا القطاع الهام من خلال انطلاقة مشروعاته مجددا وتلبية احتياجاته والأهم من ذلك تأمين الشقق والمساكن التي ينتظرها المكتتبون، منذ سنوات طويلة كما يساهم توزيع الأراضي في تحقيق حركة عمرانية تترافق مع أعمال بناء وتشييد وهذا سيؤدي إلى تشغيل العديد من القطاعات المتعلقة باحتياجات البناء والإنشاء والتجهيز والإكساء ما ينعكس على حركة السوق وتشغيل أيدي عاملة باختصاصات مختلفة، وأيضا ضخ إيرادات مالية في المديريات المعنية.

كما أوضح إبراهيم أن محاضر التوزيع سيتم المصادقة عليها لاحقا من المكتب التنفيذي لمجلس المدينة ليصار بعدها إلى توقيع العقود إيذانا بمعاودة الجمعيات السكنية نشاطنها السكني وبرامج عملها في المقاسم المخصصة لها.

البعث ميديا- اللاذقية: مروان حويجة