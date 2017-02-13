لأول مرّة في سورية.. شهادة كفاءة بحرية “مشغّل عام للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية”

منحت المديرية العامة للموانئ ولأول مرة في سورية شهادة كفاءة بحرية للملاّحين البحّارة “مشغّل عام للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية”.

وذكر لـ “البعث ميديا” مدير عام المديرية العامة للموانئ العميد المهندس ميثم اليوسف أن المديرية العامة للموانئ بوفها السلطة البحرية المختصة أصدرت هذه الشهادة للمرّة الأولى وأن هذا الإصدار يعتبر تحوّلا نوعيا في مجال التدريب البحري المتخصص حيث بات متاحا الحصول على شهادة الكفاءة البحرية من القطر العربي السوري من خلال المديرية العامة للموانئ دون الحاجة إلى الحصول عليها من دول أخرى ما يوفّر ويخفّف على الملاّحين الكثير من الأعباء والتكاليف المادية وأعباء التنقّل والسفر إضافة إلى توفير الجهد والوقت وفي نفس الوقت يسهم في رفد الخزينة بإيرادات وعائدات كانت تذهب إلى دول أخرى.

وأوضح العميد اليوسف أن شهادة مشغّل عام للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية تعتبر من أهم شهادات الكفاءة المطلوبة للعمل البحري الملاحي وهي من الشهادات المعترف بها عالميا وقد تمّ منحها وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 819 لعام 2015 ووفقا لأحكام اللائحة 17/ 2 من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاّحين (stcw) لعام 1978 وتعديلاتها لافتا إلى أن منح هذه الشهادة جاء بعد اتباع الملاّحين لدورة تدريبية في المؤسسة العامة السورية للتدريب والتأهيل البحري (المعهد البحري المعترف به) وفق منهاج تمّ إعداده من قبل مؤسسة التدريب والتأهيل البحري المعتمد من قبل المديرية العامة للموانئ وذلك بما يتوافق مع مفردات المنهاج النمطي imo model course رقم 1025 الصادر عن المنظمة البحرية الدولية وقد اجتاز الملّاحون المتدربون الامتحان النظري والعملي الذي أجرته اللجنة الفنيّة المشكّلة بقرار من مدير عام الموانئ وفق أحكام القرار الوزاري رقم 819 لعام 2015.

وأوضح العميد اليوسف أن عدد الحاصلين على الشهادة للدورة الأولى بلغ /14/ ملاّحا سوريا مما حقّق تخفيف الأعباء المالية المترتبة على استصدار هذه الشهادة من دول أخرى حيث يمكن للمتدرب الناجح الحصول عليها محليا من المديرية العامة للموانئ بتكلفة 200 ألف ليرة بينما تصل كلفة الحصول عليها من دول أخرى مابين 1000 – 2000 دولار مع الإقامة والنفقات والسفر وأشار مدير عام الموانئ إلى أنه يتم العمل حاليا في وزارة النقل للسير قدما في مجال التدريب البحري والإجازة البحرية من خلال المديرية العامة للموانئ و المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري لاستكمال التوافق مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية وافتتاح جميع الدورات التدريبية وإصدار شهادات الكفاءة البحرية بمختلف أنواعها.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة