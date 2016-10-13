لاجئ سوري ينتحر في ألمانيا بعد اعتقاله بتهمة التخطيط لاعتداء إرهابي

أقدم اللاجئ السوري الذي اعتقلته السلطات الألمانية منذ يومين بتهمة التخطيط لاعتداء لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي على الانتحار في السجن.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حكومة مقاطعة ساكسونيا الالمانية قولها اليوم في بيان “إن السوري جابر البكر انتحر في مستوصف سجن لايبزيغ” وذلك دون إعطاء تفاصيل.

وفي السياق ذاته أكد كل من موقع صحيفة بيلد ووكالة دي بي ايه الألمانيين أن البكر عثر عليه مشنوقا داخل زنزانته في مستوصف السجن.

من جانبه اعتبر محامي البكر الكسندر هوبنر أن ما حدث “فضيحة قضائية” مشيرا إلى أن المسؤولين في السجن كانوا على علم بمخاطر إقدام موكله على الانتحار مبينا أن موكله بدأ إضرابا عن الطعام منذ توقيفه وحاول أن يصعق نفسه بالتيار الكهربائي.

من جهته قال مدير الاستخبارات الداخلية الالماني هانس يورغ ماسين لصحيفة فرانكفورتر تسايتونغ الصادرة اليوم “إن البكر كان سينفذ اعتداء خلال الأسبوع الحالي فيما تساءل توبياس ليندنر عضو حزب الخضر الالماني.. “كيف من الممكن ان يعثر على شخص من المفترض ان يخضع لمراقبة دائمة وقد شنق نفسه”.

وكانت الشرطة الالمانية أعلنت يوم الاثنين الماضي عن اعتقال السوري المذكور بعد إطلاقها عملية واسعة النطاق في مدينة شيمنتز بولاية ساكسونيا شرق البلاد بعد أن اشتبهت بأنه كان يحضر لاعتداء بواسطة قنبلة إثر العثور على مواد شديدة التفجير في شقته.

وكانت ألمانيا شهدت خلال الأشهر الماضية عدة اعتداءات إرهابية في وقت حذرت تقارير استخباراتية وإعلامية سابقة من تسلل أعداد من الارهابيين مع موجات اللاجئين القادمين الى أوروبا لتنفيذ عمليات إرهابية في المستقبل فيما تعيش الدول الغربية عموما والأوروبية خصوصا حالة من الرعب والاستنفار خوفا من تعرضها لهجمات إرهابية بعد دعمها للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في سورية.