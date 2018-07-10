لاجازيتا تسرب مكالمة رونالدو ومدرب يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية، عن كواليس المكالمة الهاتفية التي أجريت صباح يوم الجمعة الماضي، بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، وماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، أن المكالمة دارت بين رونالدو وأليجري، حول احتمالية ما تداولته وسائل الإعلام، بشأن رحيل البرتغالي عن صفوف الريال، بعد 9 مواسم وانتقاله إلى اليوفي مقابل 100 مليون يورو.

ووفقا للصحيفة، أجريت المكالمة الهاتفية، عندما كان أليجري في ميلانو، ينتظر انتقاله إلى تورينو، للاجتماع مع رئيس اليوفي، أندريا أنييلي.

وتم تنسيق المكالمة الهاتفية، من قبل معاون لوكيل رونالدو، البرتغالي خورخي مينديز، وفقا للمصدر.