لاحلول اجرائية حتى الآن…اتحاد المصدرين يناقش تسويق الحمضيات

ناقش المجتمعون في لجنة القطاع الزراعي باتحاد المصدرين السوريين مقترحات ومشكلات منتجي الحمضيات وسبل تنشيط عملية تسويقها وتعريف الفلاحين بآليات التوضيب المناسبة.

وأكد المجتمعون خلال لقائهم اليوم في مكتب اتحاد المصدرين باللاذقية أهمية التنسيق مع المصدرين والمنتجين لإنجاح إقامة معرض صنع وزرع في سورية الذي سيقام خلال الشهر القادم في مدينة اللاذقية.

وأوضح رئيس القطاع الزراعي في اتحاد المصدرين اياد محمد أهمية حل مشكلات التصدير الخاصة بموسم الحمضيات وإعداد توصيات تتضمن جميع العقبات التسويقية لما فيه مصلحة المزارع والمصدر والمستهلك على السواء ليصار إلى رفعها إلى الجهات المعنية.

وفي تصريح لـه أشار مدير الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة المهندس مهند الأصفر عضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين إلى أن تسويق الحمضيات يحتاج إلى تضافر كل الجهات المعنية بالعملية التسويقية محليا وخارجيا، إضافة إلى التنسيق مع أصحاب منشآت الفرز والتوضيب بما يحقق المواصفة السورية للحمضيات وتوضيبها بالشكل الأمثل حرصا على الحفاظ على البصمة السورية للصادرات الزراعية.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء غرفة الزراعة باللاذقية.