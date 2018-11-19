لارا بدري أفضل ممثلة في مهرجان السينما للجميع بالمغرب

نالت الممثلة لارا بدري جائزة أفضل ممثلة تشخيص نسائي عن دورها في الفيلم السوري الروائي القصير “على سطح دمشق” للمخرج المهند كلثوم في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي “السينما للجميع” الذي اختتمت فعالياته أمس بمدينة تنزنيت المغربية.

‏فيلم “على سطح دمشق” الذي كتب السيناريو له الكاتب سامر محمد إسماعيل حكاية جيل يعيش حياته افتراضياً ويعجز عن تحقيق ذلك في الواقع الذي فاقمت الحرب على سورية مفارقاته الصادمة وأحالت الأمكنة إلى حواف خطرة للغاية معلناً حب الاستمرار في العيش رغم جميع أنواع الموت والبحث عن الحب مهما كان مستحيلاً.

والفيلم الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما من بطولة لينا حوارنة – وسيم قزق – عامر العلي – هنوف خربوطلي – يامن سليمان – حمادة سليم والإعلاميين ربا الحجلي وطارق علي.

شذى حمود