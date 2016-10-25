لاريجاني: استغلال بعض الدول لظاهرة الإرهاب هو سبب تناميها

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن الفكر الوهابي أدى إلى ظهور الحركات والمجموعات الإرهابية والتطرف في المنطقة والعالم.

وأوضح لاريجاني خلال لقائه اليوم باقر عزت بيغوفيتش رئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك إن استغلال بعض الدول لظاهرة الإرهاب هو سبب تناميها وتفاقم وجودها وقال: إن “هذه الدول التي تريد أن تستخدم الإرهاب كأداة لتحقيق أهدافها ومصالحها لا يمكنها التحكم بظاهرة الإرهاب وتفقد السيطرة عليها فيما بعد ويصبح الإرهابيون هم من يديرون الأمور والأعمال”.

وأكد لاريجاني أن وجود إرادة عالمية حقيقية هو الشرط الرئيس لحل معضلة الإرهاب في العالم.

من جهته قال رئيس مجلس رئاسة الجمهورية في البوسنة والهرسك إن “القاسم المشترك بين البلدين هو موقفهما من الإرهاب والتطرف” مشدداً على أن الإرهاب لا يمت بأي صلة للإسلام ما يفرض على جميع بلدان العالم الإسلامي العمل معاً من أجل القضاء عليه والتخلص منه.