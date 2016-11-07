لاريجاني: استمرار أزمات المنطقة وانتشار الإرهاب فيها سياسة صهيونية

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن استمرار أزمات المنطقة وانتشار الإرهاب فيها هي سياسة صهيونية تهدف إلي إضعاف الأمة الإسلامية مشيرا إلى أن وعي شعوب الدول الإسلامية سيساعد على إنهاء هذه الأزمات.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” أن لاريجاني أعرب خلال استقباله نوابا تونسيين في طهران أمس عن أسفه لاستمرار الأزمات في المنطقة والدول الإسلامية معتبراً أن الدعاية الإعلامية الغربية تهدف إلى تقوية الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وأوضح لاريجاني أن سبل تنمية العلاقات بين إيران وتونس باتت كبيرة في الوقت الراهن مبديا استعداد بلاده لتنمية العلاقات البرلمانية مع تونس.

كما دعا لاريجاني برلمانات دول المنطقة إلى بذل المزيد من الجهد بهدف وضع حد للأزمات التي تمر بها بعض الدول نتيجة لأعمال الجماعات الإرهابية مشيرا إلى أن هذه الجماعات تنشط بهدف تقويض الدول الإسلامية لصالح الكيان الصهيوني.

من جانبها نوهت رئيسة الوفد البرلماني التونسي مباركة البراهمي بالدور الإيراني الداعم للحكومة والشعب في سورية في مواجهتهما للإرهاب والجماعات التكفيرية كما نددت بالعدوان الذي يشنه النظام السعودي علي الشعب اليمني وشددت البراهمي على ضرورة تنمية العلاقات بين إيران وتونس وخاصة في الجانب البرلماني والثقافي والعلمي.