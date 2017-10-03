لاريجاني: الاتفاق النووي “عالمي” وعلى الجميع الالتزام ببنوده

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أن الاتفاق النووي بين بلاده ومجموعة خمسة زائد واحد اتفاق عالمي وعلى الجميع الالتزام ببنوده.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الشيوخ الايرلندي دنيس اودولوان أشار لاريجاني إلى أن الجانبين ناقشا مواضيع مهمة منها الإرهاب وسبل مواجهته والتعاون في مختلف المجالات السياسية والتجارية والأمنية.

كما لفت إلى أن البلدين يؤكدان ضرورة التمسك بالاتفاقيات الدولية والاهتمام بالقضايا الاقليمية والتصدي للإرهاب.

من جهته، أعرب اودولوان عن أمله في أن تلتزم كل الأطراف بالاتفاق النووي، مبينا أنه اتفاق دولي لصالح إيران والاتحاد الأوروبي والسلام العالمي.

كما أكد على ضرورة الاستفادة من كل الإمكانيات لاستمرار هذا الاتفاق وتعزيز علاقات بلاده مع إيران ولا سيما في المجالات الزراعية والطبية.