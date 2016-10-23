لاريجاني: الحوار هو الحل الوحيد للتغلب على المشاكل والأزمات

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن العلاقات الإيرانية النمساوية كانت ولا تزال في المستوى الجيد مشيرا إلى أنها تنامت في المجالين الاقتصادي والتجاري بعد رفع الحظر عن إيران.

وأعلن لاريجاني خلال استقباله نائب رئيس البرلمان النمساوي كارل هاينس كوبس في طهران اليوم تأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية في برلماني البلدين معتبرا أن توسيع العلاقات البرلمانية يؤءدي دورا مهما في تعزيز أواصر الصداقة بين إيران والنمسا.

وأشار لاريجاني إلى أن موقف إيران يقوم على الحوار والمفاوضات السياسية باعتبارها السبيل الوحيد للتغلب على المشاكل والازمات الراهنة عوضا عن استخدام الخيارات العسكرية.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس النواب النمساوي أهمية دور إيران في إرساء الاستقرار والثبات في المنطقة والعالم لافتا إلى أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والبرلمانية بين النمسا وإيران أمر في غاية الأهمية.