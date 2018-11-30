لاريجاني: الكيان الصهيوني والقوى الكبرى أساس الأزمات العالمية

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أن الكيان الصهيوني والقوى الكبرى هم العنصر الأساس للأزمات الإقليمية والعالمية.

وقال لاريجاني في كلمة خلال الاجتماع الحادي عشر للجمعية العامة للبرلمانات الآسيوية في اسطنبول: “إثارة الأزمات ورعاية الإرهاب من قبل الكيان الصهيوني والقوى الكبرى تمنع النمو الاقتصادي في آسيا” مؤكدا أن الفوضى في بعض مناطق اسيا تعد نتيجة لسياساتهم.

ولفت لاريجاني إلى أن هذه القوى ومن خلال إثارة الحروب والأزمات ورعاية الإرهاب وكذلك فرض الحظر عبر الرسوم التجارية غير المنطقية تقوم عمليا بالحيلولة دون النمو الاقتصادي في هذه المناطق.

كما دعا لاريجاني دول المنطقة إلى دعم الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.