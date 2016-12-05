لاريجاني: المستفيد الوحيد من الأزمات في المنطقة هو الكيان الصهيوني

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني ضرورة حل الأزمات التي تشهدها المنطقة بالطرق والأدوات السلمية وعبر قنوات الحوار والتفاوض لافتا إلى أن المستفيد الوحيد من هذه الأزمات هو الكيان الصهيوني.

وشدد لاريجاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الاستشاري الأندونيسي ذواكيفلي حسن اليوم على ضرورة الانسجام والتكاتف بين الدول الإسلامية لمواجهة التيارات الإرهابية في العالم الإسلامي والتصدي لها.

ولفت لاريجاني إلى تقارب وجهات النظر بين إيران وإندونيسيا في القضايا المهمة والحساسة التي تشهدها المنطقة مشيرا إلى عزم البلدين تشكيل غرفة تجارية مشتركة لبحث توسيع العلاقات الثنائية في المستقبل القريب.

بدوره نوه حسن بسياسات إيران في المنطقة وقال إن “علاقات طيبة تربط البلدين على الصعيدين الحكومي والبرلماني” داعيا إلى تمتين أواصر التعاون بين جاكرتا وطهران.

كما أكد حسن على ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بما فيها تنظيم “داعش”.