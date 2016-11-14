لاريجاني: الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هما من صنع التيار الإرهابي التكفيري

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن التيار الإرهابي التكفيري صنيعة بعض الدول الكبرى وأن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يقفان وراء نشوء هذا التيار.

وقال لاريجاني خلال مراسم تشييع مراسل التلفزيون الإيرانى محسن خزاعي بمشاركة السفارة السورية بطهران “إن أميركا والكيان الصهيوني هما من يدعمان المجموعات التكفيرية لذلك فإن دعم إيران لسورية يأتي بوعي كامل وسيخلد موقفها في التاريخ كما أن إيران تدعم سورية بهدف مجابهة أي عدوان يستهدف المبادئ والقيم الإسلامية” مضيفا إن “على الإرهابيين أن يفهموا أن جميع الإيرانيين يعتمدون هذا النهج ويؤمنون به بإخلاص وهو ما يعد بداية لنهج الكفاح المستمر”.

وأكد لاريجاني أن إيران تدعم العراق في مجال مكافحة الإرهاب أيضا بهدف الحفاظ على العراق وكيلا يقع شعبه في مشكلات عاناها سابقا.

واستشهد خزاعي أثناء تغطيته عمليات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحلفاء في الحرب على الإرهاب التكفيري غرب حلب.