لاريجاني: انتصارات الجيش السوري ومحور المقاومة نموذج ناجح

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن مكافحة الإرهاب والانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري ومحور المقاومة تعتبر نموذجا ناجحا يقتدى به.

وقال لاريجاني في تصريح له عقب وصوله إلى العاصمة الباكستانية اسلام أباد اليوم للمشاركة في مؤتمر “التحديات في طريق مواجهة الارهاب ودور التعاون الاقليمي والدولي” إن دولة مثل روسيا كانت نشطة في مكافحة الإرهاب لذلك يمكن أن تلعب دورا مؤثرا في هذا المؤتمر وهي تشكل إحدى السلاسل التي تسهم في مكافحة الإرهاب.

وأوضح لاريجاني أن دول المنطقة تسعى وراء أساليب جديدة لمكافحة الإرهاب من خلال هذا المؤتمر الذي سيدرس آليات مستدامة.

يشارك في المؤتمر الذي ينظمه المجلس الوطني الباكستاني رؤساء برلمانات إيران وباكستان وروسيا وافغانستان والصين وتركيا.