لاريجاني: روسيا وإيران  تلعبان دوراً مهما بحل الأزمة في سورية

اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني أن التعاون الروسي الإيراني يلعب دورا في غاية الأهمية فيما يتعلق بحل الأزمة في سورية وتحسين الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد لاريجاني أن التعاون الإيراني الروسي أدى إلى توجيه ضربات قاسية إلى الإرهابيين واستمرار عملية أستانا التي تمهد الطريق إلى إيجاد الحل السياسي في سورية وهذا دليل على أن تعاوننا من شأنه أن يلعب دورا مهما وفعالا ويأتي بنتائج جيدة في الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشار لاريجاني إلى أن بلاده تعول على الاتصالات مع موسكو في ظل الموقف الجديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.