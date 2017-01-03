لاريجاني: سياسات بعض دول المنطقة تخدم الإارهاب والكيان الصهيوني

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن سياسات بعض دول المنطقة في تعاطيها مع الازمتين في سورية والعراق هدفها خدمة الارهاب وتأمين مصالح الكيان الصهيوني.

وقال لاريجاني خلال لقائه اليوم رئيس ائتلاف دولة القانون فى مجلس النواب العراقى نورى المالكى ان “الأزمات الراهنة في المنطقة كشفت النقاب عن نفاق بعض دول المنطقة واثبتت ان سياسة هؤءلاء تخدم التعاون مع الارهاب وتأمين مصالح الكيان الصهيوني” مشيرا إلى أن الأوضاع في سورية والعراق جيدة مقارنة بالسابق.

بدوره أشاد المالكي بمواقف إيران المبدئية حيال القضايا الأقليمية ولا سيما في سورية والعراق ودعمها للمقاومة ومحاربة الإرهاب منتقدا في الوقت ذاته مواقف بعض الدول حيال التطورات في المنطقة .

واكد المالكي اهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين ايران والعراق ومواصلة التشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية.