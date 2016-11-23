لاريجاني: ليس هناك عزيمة دولية جادة لمحاربة الإرهاب

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني عدم وجود عزيمة سياسية دولية جادة لمحاربة ظاهرة الإرهاب.

وقال لاريجاني لدى استقباله الرئيس السلوفيني بوروت باهور اليوم “نحن دعونا منذ بداية الأزمة في سورية إلى اتباع نهج سياسي وقد تجلت هذه الحقيقة بمرور الوقت.. فالترويج للديمقراطية لا يمكن أن يتحقق عبر تسليح الإرهابيين وتمويلهم”.

من جانبه أعرب الرئيس السلوفيني عن قلقه من كون ظاهرة الإرهاب اتخذت طابعا مثيرا للقلق على صعيدي المنطقة والعالم مؤكدا أهمية وجود عزيمة سياسية راسخة وجادة على الصعيد الدولي في مكافحتها.

في سياق آخر أكد باهور دعم بلاده للاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع مجموعة خمسة زائد واحد ووصفه بأنه ثمرة لجهود طيبة للغاية ترمي لفتح آفاق أوسع في مجال الاتصالات والعلاقات السياسية والاقتصادية بين طهران وأوروبا والعالم.