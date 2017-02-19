لاريجاني: موقفنا متطابق مع روسيا بشأن محاربة الإرهاب في سورية

جدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني التأكيد على تطابق مواقف بلاده مع موسكو ولا سيما في ما يخص مكافحة الإرهاب وحل الأزمة في سورية.

وقال لاريجاني في مقابلة مع قناة الميادين..إن “إيران وروسيا يسيران في طريق استراتيجي ويتجهان إلى تشكيل حلف استراتيجي في المنطقة”، مشيراً إلى عدم وجود خلافات في الرأي بين ايران وروسيا حول الأزمة في سورية بل أن هناك اتفاقاً بينهما خاصة في موضوع مكافحة الإرهاب وحل الأزمة سياسياً.

ورأى لاريجاني أن الحوار في المنطقة يمكن أن يكون ايجابياً على الدوام لذلك فان بلاده تعلن ترحيبها بالحوار السياسي بين بلدان المنطقة دون أي شروط مسبقة.

وحول الاتفاق النووي الإيراني حذر لاريجاني من أن طهران تستطيع إعادة هذا الاتفاق إلى المربع الأول إذا كانت واشنطن جادة في إلغائه مشيرا الى أن الاتفاق كان مع السداسية الدولية وليس مع الولايات المتحدة الأمريكية.